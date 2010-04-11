Голова Служби держохорони Киргизії: моя совість чиста

Брат президента Киргизії, голова Служби державної охорони Жанибек Бакієв заявив, що не віддавав наказу стріляти по мирних людях під час заворушень у Бішкеку 7 квітня. Вогонь вівся тільки по озброєних людях, які йшли на штурм будинку уряду і нападали на міліціонерів, заявив Бакієв в інтерв’ю РІА “Новости”.

Під час заворушень у Бішкеку 7 квітня загинула 81 людина, поранення одержали більше півтора тисяч. Опозиція, яка захопила органи влади, стверджує, що наказ стріляти по людях віддав брат Бакієва і у зв`язку з цим видано ордер на його арешт.

"Як такої команди (відкрити вогонь) безпосередньо не давалося. Я давав команду (відкрити вогонь) по БТРу, який стріляв. Я не приховую цього, але я давав команду стріляти по тих, хто має зброю. Моя совість чиста. Я передавав по рації, що якщо хто побіжить із зброєю, то по них відкривати вогонь на поразку. Тому що вони вели теж прицільний вогонь", - заявив Бакієв.

Жанибек Бакієв перебуває разом з братом у родовому селі в передмісті Джалал-Абада на півдні країни. За словами кореспондента РІА Новини, прихильники президента перекривають підходи до вулиці, де розташований будинок Бакієвих.

Він зазначив також, що перші постріли були зроблені з боку мітингуючих.

"Були зроблені постріли в кабінет президента, і ми його захищали... По беззбройних ми намагалися не стріляти, це коли вже межа наступила - вони почали закидати камінням, запальною сумішшю і піддавали небезпеці життя наших співробітники, - там вівся вогонь по ногах", - сказав глава служби держохорони.

За його словами, він зацікавлений в тому, щоб незалежна комісія провела об`єктивне розслідування.

Бакієв упевнений, що розслідування встановить, що деякі загинули і від пострілів "ззаду, з натовпу".

Жанибек Бакиев пообіцяв не розв`язувати громадянську війну, проте Служба державної охорони забезпечуватиме безпеку президента. "Ми вестимемо точкову боротьбу. Якщо будуть якісь кілери або терористи, які спробують зробити замах, це нещадно каратиметься найжорсткішим чином", - заявив Бакієв. Він наголосив, що його брат не складає повноваження і залишається чинним президентом Киргизії.