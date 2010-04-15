Польська трагедія для декого обернулася баришами

Авіакатастрофа під Смоленськом, у якій загинули президент Польщі Лех Качинський з дружиною і більше 90 представників політичної еліти країни, для деяких торговців обертається комерційною вигодою.

Як повідомляє РІА "Новости", на торги американського аукціонного дому e-Bay виставлені лоти, пов`язані з ім`ям загиблого президента Польщі.

"Зарезервовано - парковка тільки для сім`ї Качинських" - такий дорожній знак з алюмінію пропонують підприємці, які вже налагодили випуск дрібних партій таких "сувенірів". "Новий!" - свідчить анотація до товару.

Поруч із цим лотом розмістився схожий - металевий вуличний знак з ім`ям Качинського на зеленому фоні.

"За упокій", - написано на білих майках з портретом трагічно загиблого президента і польськими прапорами, їх пропонують у всіх розмірах. Виготівники текстиля встигли налагодити декілька версій майок з портретом Качинського - на тлі польського герба або з національним прапором. Є майки з портретами на червоно-кривавому фоні і з написом "надія".

Всі лоти з ім`ям Качинського, виставлені на інтернет-торги, позначені на e-Bay як такі, що користуються найвищим попитом.

Товаром став навіть номер газети New York Post, на обкладинку якого винесена фотографія з місця трагедії під Смоленськом і з "шапкою" - "стерті з лиця землі".

Стікери, листівки і навіть килимки під комп`ютерну мишу "Тримайся, Польща!" із зображенням коронованого польського орла з жалобною стрічкою і датою трагедії - 10 квітня - також вельми ходовий товар. На продаж знов виставлені касети з фільмом 1962 року "Двоє, які вкрали Місяць", в якому знялися брати-близнята Лех і Ярослав Качинські, коли їм було 13 років.

За твердженням ЗМІ, хтось намагався навіть продати домен з ім`ям загиблого президента за 350 тисяч доларів.

"Гріють руки" на трагедії і готелі Кракова, в якому в неділю за присутності величезної кількості поляків і зарубіжних гостей відбудуться похорони президента Польщі Леха Качинського і його дружини Марії. Ціни на готелі в місті злетіли до неймовірних 3 тисяч доларів за ніч.

Урядовий літак польського президента Леха Качинського Ту-154 розбився під Смоленськом вранці 10 квітня. За попередніми даними, літак зачепився за верхівки дерев в умовах поганої видимості через сильний туман. На борту знаходилися 96 осіб - 88 пасажирів і вісім членів екіпажу. Не вижив ніхто. Серед загиблих сам президент, його дружина і частина керівництва країни. Вони прямували в Катинь, щоб взяти участь у жалобних заходах на місці масового поховання жертв політичних репресій.