Німецькі експерти: нацистська посвідка Дем’янюка - справжня

Німецькі експерти-криміналісти визнали справжньою есесівську посвідку Джона (Івана) ДЕМ’ЯНЮКА, яка, як зазначається, слугує головним доказом його причетності до вбивства 27900 в’язнів-євреїв під час перебування охоронцем концтабору «Собібор».

Як повідомляє Лєнта.ру з посиланням на Sueddeutsche Zeitung, про це 14 квітня в Мюнхені на процесі у справі І.ДЕМ’ЯНЮКА заявив фахівець баварського управління кримінальної поліції Антон ДАЛЛЬМАЙЄР. За його словами, ще в березні 2009 року криміналісти провели експертизу документа, порівнявши його з трьома аналогічними посвідченнями, які були надані для аналізу владою США. На всіх чотирьох посвідченнях, як відзначив А.ДАЛЛЬМАЙЄР, є прикметні особливості, які повністю співпадають. Підробити їх, за словами експерта, неможливо навіть за допомогою сучасного устаткування.

Тим часом, з фотографією і печаткою на посвідченні справа дещо складніша. Особисте фото І.ДЕМ’ЯНЮКА на посвідченні проштамповане двома круглими печатками, лінії якої, однак, дещо зміщені. "Фотографія, ймовірно, була видалена, а відтак по-новому приклеєна", - заявив А.ДАЛЛЬМАЙЄР. При цьому він відзначив, що немає жодних ознак того, що одне фото було замінене іншим.

Раніше адвокати І.ДЕМ’ЯНЮКА висловили сумнів в автентичності посвідчення. При цьому вони посилалися на свідчення одного із свідків, який, за деякими даними, разом з І.ДЕМ’ЯНЮКОМ служив охоронцем в іншому концентраційному таборі «Флоссенбюрг». Свідок заявив, що охоронці, тікаючи з табору, знищили всі свої особисті документи.

Як відзначає Welt, есесівська посвідка І.ДЕМ’ЯНЮКА є головним і мало не єдиним доказом його причетності до масового вбивства ув’язнених. Двоє в`язнів «Собібора», які вижили, виступаючи на процесі, так і не змогли пригадати, бачили вони І.ДЕМ’ЯНЮКА в таборі чи ні.

Вже під час суду про себе заявив третій свідок, громадянин Росії, 88-річний ветеран війни Олексій ВАЙЦЕН, який, побачивши в новинах репортаж про І.ДЕМ’ЯНЮКА, пізнав у ньому колишнього охоронця табору «Собібор». Поки що невідомо, чи будуть його свідчення заслуховуватися на суді.

Сам І.ДЕМ’ЯНЮК, який з початку процесу зберігав цілковите мовчання, 13 квітня через своїх адвокатів звернувся до суду із заявою, в якій назвав себе "однією з жертв Гітлера". "Вважаю нестерпною несправедливістю те, що Німеччина намагається перетворити мене, військовополоненого, на військового злочинця", - написав І.ДЕМ’ЯНЮК.

Суд над І.ДЕМ’ЯНЮКОМ планують завершити в травні.