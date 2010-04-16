Мінськ і Київ домовилися проводити розрахунки в національних валютах

Білорусія і Україна домовилися частково проводити розрахунки між країнами в національних валютах. Про це повідомив перший заступник прем`єр-міністра Білорусії Володимир Семашко на прес-конференції після засідання українсько-білоруської міжурядової комісії з економічного співробітництва. За словами В.Семашка, сторони раніше не могли домовитися про перехід у розрахунках на національні валюти, зокрема через "політичні нюанси в Україні, коли не було взаємодії між урядом і національним банком".

"Напередодні ми домовилися, і в протокол відповідне доручення зробили, що ми найближчим часом вирішимо цю проблему, коли будуть відкриті кредитні лінії нашим національним банком і вашим національним банком... Це істотно спростить розрахунки і сприятиме збільшенню темпів зростання товарообігу між країнами", - цитує першого заступника прем`єра РосБізнесКонсалтинг.