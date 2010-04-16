Обама не злякався вулкана і прилетить на похорон Качинського

Близько 20 тисяч пасажирів не зможуть здійснити авіаподорожі через закриття повітряного простору Бельгії.

Про це повідомляють сьогодні бельгійські ЗМІ з посиланням на дані аеропорту Брюсселя.

“Ми заявили, що це (закриття простору – УНІАН) триватиме щонайменше 24 години, однак, звичайно, залежно від швидкості вітру, якщо хмара піде до інших регіонів і Бельгія залишиться без вулканічного пилу, польоти можуть відновитися швидше”, - заявив телеканалу RTL держсекретар Бельгії з питань мобільності Етьєн ШУПП.

Водночас, за його словами, час закриття повітряного простору може бути продовжений, якщо вулканічний пил залишатиметься у повітрі Бельгії.

На сьогодні усі аеропорти Бельгії закриті, відновлення повітряного сполучення очікується о 18.00 за місцевим часом.

Бельгійські ЗМІ повідомляють також про те, що у зв’язку із закриттям повітряного простору невелика кількість пасажирів приїжджала до аеропортів.

Разом з тим, близько 200 пасажирів провели цю ніч у транзитній зоні аеропорту Брюсселя, оскільки не мали віз на в’їзд до Бельгії. Менше 50 пасажирів, польоти яких були скасовані, провели ніч в аеропорту Шарлєруа, де похідні ліжка були надані у їхнє розпорядження місцевим Червоним Хрестом.

На сьогодні також закрито повітряний простір Ірландії, Великої Британії, Данії, Швеції, Нідерландів. Частково закрито авіаційне сполучення Франції, Німеччини та Польщі.

За даними Європейської організації з авіаційної безпеки, загалом кількість скасованих польотів може сягнути 21 тисячі.

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