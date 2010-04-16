Жодна міжнародна делегація не відміняла участь у похороні Качинських

18:10, 16 квітня 2010
Світ
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Дані МЗС Польщі

Жодна міжнародна делегація не відміняла участь в запланованому на неділю, 18 квітня, похороні Президента Польщі Леха Качинського та його дружини Марії.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомила представник прес-служби Міністерства закордонних справ Республіки Польща.

Співрозмовниця агентства також повідомила, що станом на 13.00 свою участь в похороні підтвердили представники 83 делегацій. Водночас вона не уточнила, коли планується закрити список усіх делегацій, які прибудуть на похорон.

Представник МЗС також підтвердила офіційну участь у жалобних заходах Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та глави українського МЗС Костянтина ГРИЩЕНКА.

Як повідомляв УНІАН, через виверження вулкану в Ісландії закрито повітряний простір Великої Британії, Ірландії, скандинавських країн, Нідерландів, Бельгії, Латвії, частково Франції та Польщі.

Вулкан викинув у верхні шари атмосфери велику кількість попелу й пилу. Вони можуть погіршити видимість і є загрозою для двигунів літаків.

Влада Польщі на невизначений термін закрила аеропорт у Кракові, де у неділю має відбутися похорон Качинських. У країні працює лише один аеропорт у Жешові на південному сході країни.

Раніше Gazeta Wyborcza повідомляла, що у жалобних заходах у Польщі має взяти участь 41 міжнародна делегація.

Міністр президентської канцелярії Яцек САСІН сьогодні заявив, що Польща не планує переносити запланований на неділю, 18 квітня, похорон глави держави Л.Качинського.

 

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