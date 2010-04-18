Ісландські метеорологи "загубили" шлейф попелу від вулкана

Радар ісландської метеорологічної служби, встановлений у околицях аеропорту Кеблавік (Keflavik), за 50 кілометрів від столиці країни Рейк`явіка, втратив з виду шлейф вулканічного попелу від вулкана Ейяфьятлайокютль (Eyjafjallajokull) на півдні Ісландії.

"Це означає, що шлейф спустився нижче 10 тисяч футів (близько 3 тисяч метрів). Повідомлень про випадіння вулканічного попелу також не надходило. Сейсмічні струси продовжуються на тому ж рівні", - наводить повідомлення служби РІА "Новости".

Не надходило також даних про повінь, яка може бути спровокована таненням льодовиків довкола вулкана.