Під час погромів у передмісті Бішкеку загинули двоє людей

Під час погромів у північному передмісті Бішкека загинули двоє людей, 13 одержали поранення, підтвердили РІА "Новости" в прес-службі Міністерства охорони здоров`я Киргизії.

Заворушення в околицях киргизької столиці почалися після того, як невідомі молодики почали захоплювати землі, які належать селянам-пайовикам. Власники земель (переважно етнічні турки-месхетинці) дали відсіч загарбникам, і ті попрямували у бік Бішкека, дорогою підпалюючи будинки, кидаючи каміння та ламаючи автомобілі.

Натовп був зупинений міліцією біля міста. З настанням темряви загарбники повернулися до селище і продовжили заворушення. Представник МОЗ заявив, що лікарі працюють в умовах погромів. Свідки заявляють, що в Маївці спалено багато будинків. Туди прибули підрозділи внутрішніх військ, загони міліції і слідчо-оперативні групи. Близько 50 мародерів вже затримано.

Під час погромів були пошкоджені машини швидкої медичної допомоги, які прибули для надання допомоги пораненим, повідомляють в МОЗ.