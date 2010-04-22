Американські ракети будуть розміщені в Польщі наприкінці травня
07:35, 22 квітня 2010Світ
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Батарею ППО розмістять на півночі країни
Батарея американських ракет протиповітряної оборони (ППО) Patriot буде розквартирована в місті Мораг на півночі Польщі, неподалік кордону з Калінінградською областю Росії, наприкінці травня 2010 р. Разом з ракетами також прибудуть обслуговуючі їх американські солдати в кількості 100 осіб, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на польське агентство RMF24.
Розгортання батареї ракет Patriot є частиною угоди між США і Польщею, підписаної наприкінці 2009 р. щодо модернізації польських систем ППО.
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