Американські ракети будуть розміщені в Польщі наприкінці травня

Батарея американських ракет протиповітряної оборони (ППО) Patriot буде розквартирована в місті Мораг на півночі Польщі, неподалік кордону з Калінінградською областю Росії, наприкінці травня 2010 р. Разом з ракетами також прибудуть обслуговуючі їх американські солдати в кількості 100 осіб, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на польське агентство RMF24.

Розгортання батареї ракет Patriot є частиною угоди між США і Польщею, підписаної наприкінці 2009 р. щодо модернізації польських систем ППО.