Європа не побачить проблеми у перебуванні ЧФ РФ у Криму ще 25 років?

Польський аналітик Гжегож ГРОМАДСЬКИЙ вважає передчасним називати згоду глави Української держави Віктора ЯНУКОВИЧА продовжити базування Чорноморського флоту РФ в Криму зрадою національних інтересів.

Таку думку він висловив кореспонденту УНІАН у Польщі.

«Я б не бачив це в категоріях цілковитої зради національних інтересів та підпорядкування Києва Москві», - сказав він.

Експерт відзначив, що для об’єктивної оцінки досягнутих домовленостей необхідно знати чітко та повно усі умови угоди, які ще не до кінця відомі.

«Диявол, як завжди - в деталях. Ми не знаємо, як буде виглядати цей договір», - зауважив він.

Г.ГРОМАДСЬКИЙ сказав, що В.ЯНУКОВИЧ був змушений домовлятися про меншу ціну, оскільки без цього під загрозою залишалося затвердження бюджету на цей рік та залежної від цього допомоги МВФ.

Крім цього, він прагнув показати, що може домовлятися з росіянами.

Г.ГРОМАДСЬКИЙ, коментуючи медійні повідомлення, назвав однозначно помилкою згоду українських властей збільшити закупівлю російського газу, що унеможливить раніше плановані за участі Європейського Союзу програми енергозбереження.

Крім цього, виглядає на те, що Україна втратить шанс на інтеграцію в енергетичну систему Європейського Союзу, який отримала завдяки підписаній навесні минулого року Брюссельській декларації про модернізацію газотранспортної системи.

Водночас, на думку аналітика, продовження перебування російського флоту в Криму не викличе несприйняття в ЄС.

«Не бачу тут найменшої проблеми. Більше того, частина європейських політиків можуть вважати, що це якраз добре вирішення, оскільки зменшує напругу в українсько-російських справах», - сказав він.

Справа продовження перебування російського флоту на українській території до 2042 року не вплине на співробітництво України з НАТО, представники якого в принципі відзначали, що присутність флоту не є перешкодою для інтеграції з Альянсом.

«Основна перешкода це низька підтримка вступу в НАТО серед населення», - сказав експерт.