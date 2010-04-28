Прем'єр Польщі: відповідальних за катастрофу більше, ніж здається

Глава польського уряду Дональд ТУСК вважає, що не варто очікувати сенсацій від розшифровки “чорних скриньок” літака Президента Польщі Леха Качинського, що розбився під Смоленськом 10 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це Д.ТУСК заявив сьогодні у Варшаві на прес-конференції.

Прем’єр-міністр Польщі сказав, що не слухав запису "чорних скриньок", але знає, що "там немає нічого сенсаційного".

Д.ТУСК, котрий вперше після трагедії 10 квітня публічно коментував хід розслідування, сказав, що "з великою правдоподібністю" можна виключити можливість вибуху чи аварії на борту президентського літака.

Також він повідомив, що дані одного із реєстраторів на борту літака свідчать, що катастрофа могла статися о 08.41, а не 08.56, як повідомлялося раніше.

Д.ТУСК також назвав справу "складним іспитом" для прокуратури, не виключивши, що до групи російських та польських слідчих, які проводять розслідування, буде залучено незалежного міжнародного експерта.

"Відповідальних за авіакатастрофу є зазвичай більше, ніж на початку видається. Не можна вказати одного винного", - додав Д.ТУСК.

Глава уряду також позитивно оцінив співпрацю польських правоохоронців із росіянами, які фактично грають провідну роль у розслідуванні катастрофи, котра сталася на території Російської федерації.

Як повідомляв УНІАН, раніше генпрокурор Польщі Анджей ШЕРЕМЕТ заявляв про намір оприлюднити записи чорних "скриньок" президентського літака, що дозволило б пролити світло на причини авіакатастрофи, 22 квітня. Однак тоді прокуратура цього не зробила, пояснивши небажання швидше оприлюднювати записи тим, щоб не нашкодити проведенню слідства.