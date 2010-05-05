МЗС рекомендує утриматись від поїздок до Непалу

Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України найближчим часом утриматись від поїздок до Непалу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, з 1 травня на території Непалу триває загальнонаціональний страйк, організований Комуністичною партією Непалу (маоїстською). Основною вимогою непальських маоїстів є відставка діючого уряду країни на чолі з прем’єр-міністром М.К.НЕПАЛОМ.

У результаті акцій протесту, які, на даний момент, носять мирний характер, заблоковано інфраструктуру в усіх регіональних центрах та столиці країни – місті Катманду.

У зв’язку із вищезгаданим та можливістю розвитку силового сценарію у Непалі, МЗС вважає за доцільне рекомендувати громадянам України утриматись від відвідування вказаної країни найближчим часом.