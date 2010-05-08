Польща нагородить росіян за їхні дії після катастрофи літака Качинського

В.о. Президента Польщі, голова Сейму Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ 8-9 травня перебуватиме з візитом у Москві.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно із програмою візиту, Б.КОМОРОВСЬКИЙ планує сьогодні зустрітись із Президентом Російської Федерації Дмитром МЕДВЕДЄВИМ, а завтра взяти участь в урочистостях з нагоди 65-ї річниці Перемоги.

Сьогодні ж в.о. Президента Польщі вручить у Кремлі нагороди російським громадянам за їхні дії після катастрофи літака Президента Польщі Леха Качинського під Смоленськом.

Також сьогодні Б.КОМОРОВСЬКИЙ покладе вінок на Донському кладовищі, де похований останній керівник польської Армії Крайової Леопольд Окуліцький.

9 травня, крім участі у заходах з нагоди Дня Перемоги Б.КОМОРОВСЬКИЙ візьме участь в урочистому сніданку Президента РФ на честь закордонних гостей.

За даними польських ЗМІ, Б.КОМОРОВСЬКИЙ планує обговорити з російським Президентом питання охорони місця катастрофи президентського Ту-154 під Смоленськом і добитися повторної перевірки цього місця, де, за даними свідків, досі можна знайти уламки літака та особисті речі жертв катастрофи.

Також в.о. Президента Польщі має намір обговорити питання передачі польській стороні документів у справі Катинської трагедії.