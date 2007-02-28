Відкриття представництва Криму в Росії суперечить законодавству

В.о. міністра закордонних справ Володимир ОГРИЗКО заявляє, що відкриття представництва Криму в Росії, про яке заявляв народний депутат України Леонід ГРАЧ, суперечить законодавству України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції, відповідаючи на запитання журналістів.

«Викликає здивування, що один із народних депутатів не зовсім знає чинне законодавство України, у якому чітко записано, що суб’єкти федерації іноземних держав не мають права відкривати свої представництва в Україні, так само не мають права відкривати свої представництва за кордоном області, АРК, тобто адміністративні суб’єкти, які є на території України», - сказав В.ОГРИЗКО.

За його словами, у цьому питанні немає жодних проблем. «Треба нормально виконувати закон і не шукати проблеми там, де їх немає», - додав В.ОГРИЗКО.

За його словами, іноземні регіональні представництва можуть бути лише у вигляді торговельних місій. «А представництва, які мають ознаки іншого характеру, нашим законом не передбачені», - сказав в.о.міністра.