У Москві провели акцію солідарності з шахтарями
17:47, 22 травня 2010Світ
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Ліві вимагають скасувати відрядну оплату
Близько 150 активістів опозиційних рухів лівого спрямування взяли участь в акції в Москві на підтримку шахтарів Кузбасу.
"Акція проходила на Чистих прудах, брало участь близько 150 осіб. Захід був узгоджений із столичною владою", - наводить слова одного з організаторів пікету, координатора "Лівого фронту" Сергія Удальцова Бі-бі-сі.
За його словами, на акції звучало багато вимог. Зокрема, присутні вимагали скасувати відрядну оплату праці, що провокує порушення техніки безпеки, повідомив Удальцов.
Як заявив активіст "Лівого фронту", пікет завершився без інцидентів.
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