У Москві провели акцію солідарності з шахтарями

Близько 150 активістів опозиційних рухів лівого спрямування взяли участь в акції в Москві на підтримку шахтарів Кузбасу.

"Акція проходила на Чистих прудах, брало участь близько 150 осіб. Захід був узгоджений із столичною владою", - наводить слова одного з організаторів пікету, координатора "Лівого фронту" Сергія Удальцова Бі-бі-сі.

За його словами, на акції звучало багато вимог. Зокрема, присутні вимагали скасувати відрядну оплату праці, що провокує порушення техніки безпеки, повідомив Удальцов.

Як заявив активіст "Лівого фронту", пікет завершився без інцидентів.