Британський контингент в Афганістані переходить під командування США

Близько віосьми тисяч британських військовослужбовців, які базуються в південній провінції Афганістану Гельменд, переходять під оперативне командування США в рамках реструктуризації сил НАТО, повідомило міністерство оборони Великої Британії.

Рада НАТО 21 травня повідомила про реорганізацію південного регіонального командування міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані (ISAF) та про створення додаткового, південно-західного регіонального командування. Нове командування, зоною відповідальності якого стануть провінції Гельменд і Німруз, буде передане США і почне функціонувати цього літа. Зоною відповідальності південного регіонального командування ISAF визначені провінції Кандагар, Урузган, Забул і Дайкунді.

Прем`єр-міністр Великобританії Девід Кемерон, повідомляє РІА "Новости", який того дня перебував з візитом у Берліні, зазначив, що перерозподіл сил у керівництві військовою операцією дасть змогу "оптимізувати зусилля" британців і американців у регіоні.

"Британські і американські війська впродовж багатьох десятиліть працюють спільно, і це ніколи не було проблемою", - заявив Кемерон.

Британський міністр оборони Ліам Фокс також вітав перехід британських сил під американське військове командування, висловивши впевненість, що військовослужбовці Великобританії продовжать добиватися успіхів у спільній роботі з афганськими, американськими і іншими силами ISAF.