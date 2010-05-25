Генсек НАТО задоволений реформуванням вірменської армії

Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН задоволений реформуванням вірменської армії і хотів би бачити більше зусиль у політичних реформах.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні на спільному брифінгу після зустрічі з Президентом Вірменії Сержем САРГСЯНОМ.

“Вірменія успішно імплементує план дій індивідуального партнерства. Добре йде оборонна реформа, однак політичні реформи мають бути глибшими”, - сказав Генсек НАТО.

А.Ф.РАСМУССЕН висловив подяку Вірменії за підтримку місій НАТО в Афганістані та на Балканах і висловив сподівання, що ця співпраця триватиме.

У свою чергу Президент Вірменії також висловив задоволення співпрацею з Альянсом.

“Ми готові підтримати і продовжити двостороннє взаємовигідне співробітництво з НАТО”, - сказав С.САРГСЯН.

Сьогодні Президент Вірменії розпочав триденний візит до Брюсселю, в ході якого він також планує зустрітися з керівництвом Євросоюзу.