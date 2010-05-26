Профспілки Румунії мають намір почати в понеділок, 31 травня, загальний страйк через оголошені президентом країни Траяном Бесеску заходи економії, зокрема, скорочення заробітної плати в бюджетній сфері на 25%, пише РІА "Новости" з посиланням на румунські газети.

Затримка хірургічних операцій, скасування іспитів на ступінь бакалавра, зупинка автобусів і потягів, припинення роботи органів місцевого самоврядування - такою може стати Румунія в понеділок.

Раніше більше 30 тисяч румун вже вийшли на акцію протесту в Бухаресті. Вони вимагали відмови від політики затягування поясів, продиктованої МВФ в обмін на черговий транш 20-мільярдного кредиту. В акції брали участь пенсіонери, службовці, вчителі, лікарі й інші працівники бюджетної сфери. Усі вони виступають проти планів уряду із скорочення зарплат і пенсій, закриття лікарень і шкіл.

Минулого тижня кабінет міністрів Румунії погодив з МВФ план відновлення фінансової стабільності. Серед жорстких заходів - зниження пенсій на 15%, зарплат бюджетникам на 25%, скорочення сотень тисяч робочих місць, згортання великої частини соціальних програм, закриття 150 лікарень. Планується і підвищення деяких податків. Президент країни закликає румун "затягнути паски, щоб уникнути катастрофи, яка охопила Грецію".

З великою тривогою на те, що відбувається в Румунії, дивиться Євросоюз. За інформацією деяких німецьких ЗМІ, Румунія стає для ЄС ще більшим головним болем, ніж Греція і деякі інші країни Євросоюзу, що опинилися на межі подібного економічного колапсу.