МВС Росії гнівно спростувало заяву про затримання мародерів

Заява польської сторони про затримання і арешт трьох ОМОНівців, яких нібито підозрюють у використанні кредитної картки польського чиновника з літака Ту-154, що розбився під Смоленськом 10 квітня, Міністерство внутрішніх справ Росії назвало "блюзнірським і цинічним".

Як передає РІА "Новости", про це офіційно повідомила в неділю прес-служба МВС РФ.

Прес-секретар уряду Польщі Павло ГРАСЬ раніше в неділю заявив, що, за попередніми даними, троє російських міліціонерів після авіакатастрофи під Смоленськом незаконно зняли кошти з банківського рахунку трагічно загиблого високопосадовця Анджея Пшевозника, використовуючи його пластикову картку під час покупок в Смоленську.*

«Дії смоленської міліції на кожній дорученій ділянці роботи дістали позитивну оцінку, з поставленим завданням вони справилися гідно, нарікань на їхню адресу не надходило. 8 травня в посольстві Республіки Польщі виконувач обов`язки президента Польщі, маршал Сейму Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ за виконану роботу при ліквідації наслідків авіакатастрофи і розслідуванні нагородив чотирьох смоленських міліціонерів офіцерським орденом “За заслуги перед Республікою Польща”. В зв`язку з цим висунуті на адресу смоленських міліціонерів звинувачення тим більше сприймаються блюзнірськими і цинічними», - йдеться в прес-релізі МВС.

Як повідомила журналістів вдова Пшевозника Іоланта, з картки високопосадовця зникли близько 6 тисяч польських злотих (близько 2 тисяч доларів). Перша транзакція була здійснена в день катастрофи, 10 квітня. У подальші два дні були ще дві операції. Всі вони були здійснені в Смоленську.

Прес-секретар уряду Польщі, у свою чергу, повідомив, що польські правоохоронні органи проінформували російську сторону про списання коштів з картки загиблого. За його словами, трьох співробітників ОМОНу за цей "ганебний вчинок" було швидко затримано завдяки співпраці Агентства внутрішньої безпеки Польщі та спецслужб Росії.

Водночас МВС Росії офіційно спростовує дану інформацію. "Ця інформація не відповідає дійсності. Нікого зі співробітників смоленської міліції не затримували у зв`язку зі скоєнням дій, описаних в розтиражованій в ЗМІ інформації", - наголошується в повідомленні російського МВС.