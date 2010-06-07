КНДР загрожує покарати Південну Корею за звернення до ООН

Влада Північної Кореї виступила з попередженням, що застосує "заходи у відповідь" проти Південної Кореї через неприпустиму, на її думку, кампанію з метою добитися розгляду інциденту з південнокорейським корветом «Чхонан» Радою Безпеки ООН, повідомляє Голос Америки.

6 червня державне телебачення КНДР передало заяву, в якій наголошено, що Сеул зазнає суворого покарання за наполегливі дипломатичні зусилля з метою спонукати Раду Безпеки зайнятися розглядом цієї події. Яке саме покарання може чекати Південну Корею, в заяві, втім, не наводиться.

У п`ятницю Південна Корея звернулася до Ради Безпеки ООН з проханням зреагувати на підрив і потоплення південнокорейського корвета «Чхонан», який, за твердженням південнокорейської сторони, був торпедований з північнокорейського підводного човна. Представник Південної Кореї при ООН заявив, що реакція Ради Безпеки має бути такою, щоб вона дозволила відвернути будь-які подібні провокації Північної Кореї в майбутньому.

КНДР рішуче відкидає свою причетність до підриву і затоплення південнокорейського корвета «Чхонан». В результаті цього інциденту загинули 46 південнокорейських моряків.

Міністр оборони США Роберт Гейтс заявив у суботу 5 червня, що потоплення корвета «Чхонан» є проявом безрозсудної агресивності КНДР. За словами Роберта Гейтса, Сполучені Штати розглядають різні варіанти притягнення Північної Кореї до відповідальності за цей інцидент.