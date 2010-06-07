КНДР загрожує покарати Південну Корею за звернення до ООН

04:45, 07 червня 2010
Світ
1687 0

Справа про потоплений корвет

Влада Північної Кореї виступила з попередженням, що застосує "заходи у відповідь" проти Південної Кореї через неприпустиму, на її думку, кампанію з метою добитися розгляду інциденту з південнокорейським корветом «Чхонан» Радою Безпеки ООН, повідомляє Голос Америки.

6 червня державне телебачення КНДР передало заяву, в якій наголошено, що Сеул зазнає суворого покарання за наполегливі дипломатичні зусилля з метою спонукати  Раду Безпеки зайнятися розглядом цієї події. Яке саме покарання може чекати Південну Корею, в заяві, втім, не наводиться.

У п`ятницю Південна Корея звернулася до Ради Безпеки ООН з проханням зреагувати на підрив і потоплення південнокорейського корвета «Чхонан», який, за твердженням південнокорейської сторони, був торпедований з північнокорейського підводного човна. Представник Південної Кореї при ООН заявив, що реакція Ради Безпеки має бути такою, щоб вона дозволила відвернути будь-які подібні провокації Північної Кореї в майбутньому.

КНДР рішуче відкидає свою причетність до підриву і затоплення південнокорейського корвета «Чхонан». В результаті цього інциденту загинули 46 південнокорейських моряків.

Міністр оборони США Роберт Гейтс заявив у суботу 5 червня, що потоплення корвета «Чхонан» є проявом безрозсудної агресивності КНДР. За словами Роберта Гейтса, Сполучені Штати розглядають різні варіанти притягнення Північної Кореї до відповідальності за цей інцидент.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter