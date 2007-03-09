На Кіпрі ламають ”берлінський мур”

Пізно ввечері у четвер будівельники розпочали розбирати фрагмент стіни, що розділяє грецьку і турецьку частини столиці Кіпру Нікосії, передає агентство France Presse.

На ділянці в районі вулиці Ледра планується встановити контрольно-пропускний пункт. За оцінками грецької влади, роботи з розбирання стіни буде завершено вже до ранку п`ятниці.

Як уточнили в уряді Кіпру, розбирання стіни здійснюється вночі тому, що в цей час на вулицях менше пішоходів і машин. Проте, біля стіни зібралися декілька десятків чоловік, які зустріли перші удари відбійного молотка оплесками, відзначає агентство.

Нагадаємо, Нікосія, що перебуває на кордоні між Республікою Кіпр і самопроголошеною Турецькою Республікою Північного Кіпру, вважається останньою розділеною столицею Європи. Місто було поділено на дві частини "зеленою лінією" припинення вогню в 1974 році після вторгнення на острів турецьких військ. По обидва боки кордону перебувають грецькі і турецькі патрулі, а між ними - миротворці ООН.

Пропускний пункт на вулиці Ледра, в комерційному центрі Нікосії, стане шостим, відкритим з квітня 2003 року, коли турки-кіпріоти зняли обмеження на пересування греків-кіпріотів територією Північного Кіпру.