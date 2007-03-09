Служба в резерві не вважатиметься для студентів пропуском занять

У комітеті з питань оборони і безпеки парламенту Грузії 9 березня відбулася презентація нової концепції підготовки і управління резервом Збройних Сил країни, яка грунтується на новому законі про військову резервну службу.

Як передає «Новини-Грузія», концепцію представив начальник департаменту Національної гвардії МО Ніколоз ДЖАНДЖГАВА.

За його словами, нова система грунтується на принципі тотальної оборони, і резерв є засобом оборони, а не нападу.

На початковому етапі створюються чотири табори підготовки резерву, це Телаві (в якому підготовку проходитиме контингент зі Східної Грузії), Мухровані (тбіліський контингент), Сенакі (контингент з регіонів Самегрело-Земо Сванеті, Імереті, Гуріа, Аджарія) і Коджорі (контингент з регіону Шіда Картлі), де було створено чотири бригади. Пізніше додадуться ще три бригади в Горі, Батумі і Кутаїсі.

Призову підлягають громадяни країни у віці від 27 до 40 років. Резервісти проходитимуть підготовку по 18 днів раз на рік.

Студенти зобов`язані пройти підготовку один раз за час навчання, але в разі якщо студент пройде курс підготовки ще двічі, це зарахується йому як виконання військової повинності. Жінки згідно із законом звільняються від служби в резерві.

З 12 березня у ВНЗ Грузії буде вивішено списки контингенту, який з 31 березня почне резервну службу. Прийом першого потоку резервістів у Коджорський табір розпочнеться в липні. З 31 березня по 1 грудня підготовку пройдуть 18 тисяч резервістів, з них 12,500 студентів. За рік планується підготовка 20 тисяч резервістів.

Резерв буде трьох типів: активний резерв, який регулярно проходитиме підготовку для збереження високої боєготовності; резерв Національної гвардії, в завдання якого входить участь в операціях із забезпечення Збройних Сил під час воєнних дій, а також ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій і т.з. індивідуальний резерв, завдання якого ротація і заповнення діючих підрозділів ВС.

У 2004-2006 роках в Грузії було підготовлено 27 батальйонів резерву, який буде зараховано до резерву Національної гвардії.

Резервісти зобов`язані в разі мобілізації прибути на місце дислокації за 72 години.

Служба в резерві не вважатиметься для студентів пропуском занять. Особам, які мають роботу, на час служби в резерві зараховується стаж, зберігаються робоче місце і зарплата.