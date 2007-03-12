Вибори в Росії: конкуренцію путінцям склали тільки комуністи

З 14 регіонів Росії, де у неділю пройшли вибори у місцеві законодавчі органи влади, у 13-ти лідирує партія "Єдина Росія", повідомляє радіо «Свобода».

У Ставропольському краю лідирує "Справедлива Росія", одержавши більше голосів як за партійними списками, так і по одномандатних округах.

У формуванні місцевих органів влади у 14 регіонах братимуть участь 7 партій - "Єдина Росія", "Справедлива Росія", КПРФ, ЛДПР, СПС, Аграрна партія і "Зелені".

Подолати 7-відсотковий бар`єр у всіх регіонах вдалося лише "Єдиній Росії" і КПРФ.

Спостерігачі від різних партій повідомляють про численні порушення у ході виборів і при підрахунку голосів.