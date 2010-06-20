Найактивніші виборці отримають 30 тисяч доларів

У польському Ольштині організовано конкурс на найактивніших виборців, переможці якого отримають близько 30 тисяч доларів.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це пише Gazeta Wyborcza, яка ініціювала таку акцію.

Нагороду зможуть отримати мешканці житлових масивів, що продемонструють найвищу явку на виборах Президента Польщі, перший тур який відбувається сьогодні.

Кошти переможці зможуть витратити на розвиток свого житлового масиву.

Видання зазначає, що така акція проводиться у Польщі, де з кожними виборами спадає виборча активність громадян, вперше.