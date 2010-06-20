Фаворити виборів взяли участь у голосуванні в Польщі

Фаворити дострокових президентських виборів в Польщі - Ярослав КАЧИНСЬКИЙ і Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ - взяли участь в голосуванні.

Як передає РІА Новости, лідер консервативної партії "Право і справедливість", брат-близнюк загиблого президента Польщі Я.КАЧИНСЬКИЙ традиційно проголосував на дільниці номер 333 у Варшаві, неподалік свого будинку в столичному районі Жолібож. Він прийшов разом зі своєю племінницею Мартою - дочкою Леха і Марії Качинських, та її двома дітьми.

Виконуючий обов`язки президента Польщі, спікер Сейму Польщі Б.КОМОРОВСЬКИЙ з дружиною також традиційно проголосували у Варшаві, на дільниці, розташованій в будівлі Другого загальноосвітнього ліцею імені Стефана Баторія.

“Небагато можна сказати в ситуації виборчої тиші. Кампанія була непростою: на тлі катастрофи під Смоленськом, потім повінь”, - сказав Б.КОМОРОВСЬКИЙ журналістам після голосування.

«Для нас всіх нинішні вибори - це свято демократії. Голосує вся Польща, кожен робить свій вибір”, - додав спікер Сейму, подякувавши всім співгромадянам, які вже взяли участь в голосуванні.

За повідомленням Державної виборчої комісії (ДВК) Польщі, виборчі дільниці будуть відкриті по всій країні до 20:00 за середньоєвропейськимм часом.

У списки для голосування внесено 30 мільйонів 505 тисяч 68 виборців. Утворено 25 тисяч 774 виборчих дільниць, зокрема, 263 - за кордоном і 5 - на морських судах під прапором Польщі.

У боротьбі за президентське крісло в Польщі беруть участь 10 кандидатів. Згідно даним останнього дослідження, за Б.КОМОРОВСЬКОГО в першому турі готові віддати свої голоси 44% респондентів, за Я.КАЧИНСЬКОГО - 29%.

На третій позиції - наймолодший кандидат в президенти Польщі, 36-річний лідер Союзу демократичних лівих сил (СДЛС) Гжегож НАПЕРАЛЬСКИЙ з 13%. Решта кандидатів в президенти Польщі можуть одержати менше 3%.

Перші неофіційні результати голосування стануть відомими відразу ж після закриття виборчих дільниць і публікації даних еxit poll. Як очікується, Державна виборча комісія Польщі підіб’є підсумки голосування у понеділок, 21 червня.