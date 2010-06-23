ЧФ РФ озброїться новими кораблями і підводними човнами
08:41, 23 червня 2010Світ
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Плани до 2020 року
|Володимир Висоцький
"Всього до 2020 року планується побудувати для Чорноморського флоту 15 фрегатів і неатомних підводних човнів у співвідношенні 60 на 30", - сказав Висоцький.
Він також повідомив, що вже цього року спеціально для Чорноморського флоту закладуть один фрегат і один неатомний підводний човен.
"Чорноморський флот переозброюватиметься новими кораблями, а не за рахунок переведення кораблів з інших флотів", - сказав головком ВМФ Росії.
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