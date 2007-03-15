Халід Шейх Могаммед визнав себе винним у терактах 11 вересня

Халід Шейх Могаммед, якого американські спецслужби вважають головним організатором терактів 11 вересня, визнав себе винним в атаках на Манхеттен і Пентагон в 2001 році і серії інших терористичних актів. Як повідомляє AP, під час засідання військового суду на американській базі Гунтанамо він заявив про свою причетність до 29 терактів загалом, велика частина з яких не була здійснена.

"Я несу на собі всю відповідальність за операцію 11 вересня від А до Я", - сказав обвинувачений.

Згідно оприлюдненої Пентагоном в середу стенограмі судового слухання, Могаммед зізнався в організації вибухів, фінансуванні і підготовці їх виконавців. Зокрема, справою своїх рук ув`язнений Гуантанамо назвав плани вбивства колишніх президентів США Джіммі Картера і Біла Клінтона, вибухів на американських АЕС і нью-йоркських мостах, терактів в посольствах США і Ізраїлю в Азії і Австралії, а також вибух у Всесвітньому торговому центрі в Нью-Йорку в 1993 році і невдалу спробу теракту, здійснену "взуттєвим терористом" Річардом Рейдом (Richard Reid).

Як відзначає агентство, частина із заяв Могаммеда, що містяться в тексті стенограми на 26 сторінках не підлягає розголошенню. Так, з документа видалена частина відповіді підсудного на запитання про те, чи були його свідчення здобуті під тортурами, і відповідь залишається незрозумілою. Пізніше в стенограмі, проте, Могаммед заявляє, що визнання були зроблені ним без стороннього примусу і погроз.

Суд над 14 увязненими тюремного блоку Гуантанамо, підозрюваними в організації терактів, почався у п`ятницю. Слухання проходять за закритими дверима без присутності журналістів. Пентагон добивається визнання обвинувачених "ворожими повстанцями", що дозволить передати справу на розгляд у військовий трибунал на невизначений термін.

Судові засідання вже відбулися відносно шести з 14 обвинувачених. Всі вони були переведені на американську базу розташовану на Кубі у вересні 2006 року з секретних в`язниць ЦРУ.

Лента.ру