Грузинам не вистачило грошей на Дженіфер Лопес

Відома американська поп-співачка і актриса Дженіфер ЛОПЕС відхилила пропозицію Грузії щодо реклами вина.

Як передає РБК, Грузія запросила Дж.ЛОПЕС взяти участь в рекламній акції, присвяченій просуванню на ринку грузинського вина, проте пропозиція була відхилена, оскільки грузинські власті не змогли виконати умови, висунуті "зіркою".

Як раніше планувалося, уряд Грузії готовий заплатити Дж.ЛОПЕС 500 тис. дол. за участь у рекламній акції, наміченій на 26 травня - День незалежності Грузії. Згідно з заявою представників грузинської Партії праці, частину цієї суми сплатили б виноробні компанії країни. Також планувалося провести благодійний вечір з участю Дж.ЛОПЕС, доходи від якого пішли б на виплату гонорару співачці.