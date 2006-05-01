Першотравень в Білорусі відзначать не тільки державні профспілки, а й опозиція. Вранці за традицією лідер профспілок Білорусі Леонід Козик зустрічатиме представників трудових колективів у сквері Янки Купали на майовку. З квітами, кульками, червоними прапорами під виступ художніх колективів трудящі Мінська проведуть цей день. Очікується виступ профспілкового лідера.

Свою акцію солідарності мають намір провести представники білоруської опозиції.

Лідер Об`єднаної громадянької партії Анатолій Лебедько закликає всіх прихильників змін розглядати 1 травня як День солідарності з політв`язнями і закликає взяти участь у заходах, які організовує цього дня в Мінську опозиція.

"Попри арешти лідерів об`єднаних демократичних сил, намічена на 1 травня акція протесту відбудеться в раніше визначеному форматі. Ми не можемо відчувати себе спокійно і комфортно, поки у в`язницях перебувають політв`язні. Солідарність в ім`я свободи - це та тема, яка здатна об`єднати нас всіх", - заявив Лебедько.

Місце збору учасників акції - майданчик перед будинком Національної Академії наук. Міська влада санкціонувала тільки мітинг на площі Бангалор. Туди після збору і мають намір вирушити представники опозиції.

27 квітня лідер об`єднаних демократичних сил Олександр Мілінкевич, лідер партії БНФ Вінцук Вячорка, один з лідерів незалежного профспілкового руху Олександр Бухвостов були засуджені на 15 діб адміністративного арешту, а лідер Партії комуністів Білоруською Сергій Калякін - на 14 діб.

РІА "Новости"