Ющенко розповів про економічну та політичну ситуацію в Україні

Президент України Віктор ЮЩЕНКО, перебуваючи в Копенгагені, дав інтерв’ю Данській національній телекомпанії DR-2.

Про це повідомляє Офіційне Інтернет-представництво Президента України.

Глава держави розповів про економічну та політичну ситуацію в Україні, зокрема про відносини між гілками влади в умовах змін до Конституції.

Відповідаючи на запитання про європейський курс України, Президент звернув увагу на роль України в контексті енергетичної співпраці з Євросоюзом. «Ми б хотіли бачити нашу енергетичну систему, в тому числі транспортну, як невід’ємну частину європейського ринку», – сказав він.