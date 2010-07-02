У Киргизії оприлюднено офіційні підсумки референдуму

У Киргизії оприлюднені підсумки референдуму щодо нової конституції, який пройшов 27 червня, повідомляє Радіо "Свобода". Як повідомили в Центрвиборчкомі країни, за новий основний закон проголосували 90,55 відсотка виборців.

Таким чином, більшість громадян підтримали перехід від президентської до парламентської форми правління. Виборці також погодилися з призначенням голови тимчасового уряду Киргизії Рози Отунбаєвої президентом республіки на перехідний період до кінця 2011 року. Очікується, що вона вступить на посаду 3 липня.