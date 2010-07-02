США запроваджують "найжорсткіші" санкції проти Ірану

Президент США Барак Обама у четвер, 1 липня, підписав закон про введення нових односторонніх санкцій проти Ірану, передає Associated Press. Санкції, які схвалив у четвер американський президент, поширюються на підприємства, які обслуговують Корпус вартових ісламської революції. Зокрема, надалі американським банківським структурам забороняється співпрацювати з іноземними організаціями фінансового сектора, викритими в контактах з Корпусом. Крім того, документ повністю забороняє експорт до Ірану нафтопродуктів і передбачає покарання для компаній-порушників цієї заборони.

Список організацій, що підпали під санкції, за даними РІА "Новости", поповнили Поштовий банк Ірану (за зв`язки з банками, які вже були під санкціями), Корпус вартових ісламської революції (як організація, а також всі його члени як приватні особи), військово-повітряні сили КВІР і командування ракетних програм Ірану (обидві структури - за зв`язки з ракетними програмами), компанія Sepanir Oil and Gas Engineering, суднова компанія Islamic Republic of Iran Shipping Lines, а також ряд приватних осіб і бізнесменів, яких США підозрюють в причетності до порушення режиму нерозповсюдження.

Також список включає кілька десятків судів, які можуть перевозити елементи зброї масового враження або частини ракет. Під нові санкції підпадають більше 20 енергетичних, нафтових і страхових компаній, контрольованих іранським урядом.

Коментуючи підписану ініціативу, Обама назвав ці санкції "найжорсткішими з будь-коли прийнятих Конгресом щодо Тегерана", пише Лента.ру. За словами Обами, він спочатку опирався такому розвиткові подій, але відмова Ірану йти на компроміс в питанні про свою ядерну програму не залишила Вашингтону іншого вибору. Обама наголосив, що таким чином Сполучені Штати розраховують навчити Тегеран відповідати за свої дії. Водночас, відзначив Обама, двері для діалогу між США і Іраном як і раніше залишаються відкритими.