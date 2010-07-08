Голова російського МЗС сподівається, що США та Європа його не розчарують

Міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ сподівається, що відомості про незадоволення Європи і США новими українсько-російськими відносинами не відповідають дійсності.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це С.ЛАВРОВ сказав в інтерв`ю телерадіокомпанії «Мир».

«Я оцінив реакцію, яка надходить з Європи і Америки на новий характер російсько-українських відносин. Проте у мене є відомості про те, що у прямих контактах з українськими колегами наші західні партнери висловлюють цим незадоволення», - сказав С.ЛАВРОВ.

«Якщо це підтвердиться, а я дуже сподіваюся, що цього не станеться, то це буде для мене дуже великим розчаруванням, тому що в черговий раз ми станемо свідками подвійного стандарту і логіки гри з нульовим результатом», - додав російський міністр.