Польські експерти: навіщо Росії Митний союз?

Російська влада створюють Митний союз з Білоруссю і Казахстаном насамперед для посилення своїх позицій на території країн колишнього Радянського Союзу, а не для розвитку економічного співробітництва між державами.

Про це йдеться в аналізі Центру Східних досліджень (OSW, Варшава), текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Експерти Центру назвали проект Митного союзу (МС) головним чином політичним, про що свідчить безліч виключень у документах про створення цього економічного утворення.

«Спосіб створення і характер МС свідчить, що для Росії він насамперед має політичне значення і слугує для посилення її впливу в регіоні», - відзначили експерти.

Аналітики звернули увагу, що, згідно з підписаним документам, сторони збережуть близько 400 виключень, на кордонах буде збережено митний контроль, а також нетарифні бар`єри для торгівлі (квоти і субвенції).

Експерти назвали маловірогідною ліквідацію цих бар`єрів з 2012 року, як декларують російська влада.

Більше того, на думку аналітиків, на практиці Росія може не дотримуватись підписаних з Білорусією і Казахстаном документів для захисту свого ринку.

Представники OSW висловили думку, що білоруська влада погодилися на вступ до МС для того, аби зберегти бодай частину преференцій у торгівлі з Росією, а Казахстан – з політичних міркувань.

За даними Центру, з 2000 по 2008 рік частка експорту Казахстану і Білорусі до Росії в загальному експорті зменшилася на 11% (до 9%) і 18% до (32%) відповідно.

Експерти не виключили, що товарообіг завдяки МС може збільшитися.

Аналітики також відзначили, що створення МС затягне вступ Росії до Світової організації торгівлі, зате обмежить можливості Білорусі і Казахстану щодо участі в інших об`єднаннях з ЄС чи Китаєм, що є однією з ключових цілей росіян.

Довідка УНІАН. З 1 січня 2010 року в рамках Євразійського економічного співтовариства (ЄврАзЕс) діє Митний союз Росії, Білорусі і Казахстану.

23 травня прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН повідомив, що Митний союз Росії, Білорусі і Казахстану не зможе почати працювати на повну силу з 1 липня, як планувалося раніше.

29 травня В.ПУТІН заявив, що Росія і Казахстан запускають Митний союз з 1 липня, Білорусь може приєднатися пізніше.

Розбіжності при формуванні Митного союзу між РФ і Білоруссю стосувалися митних зборів на нафту і нафтопродукти.

3 липня Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО заявив, що його країна ратифікувала Митний кодекс Митного союзу.

18 травня в Києві під час сьомого українсько-російського економічного форуму Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ заявив, що Росія готова розглядати можливість співпраці з Україною в рамках Єдиного економічного простору і Митного союзу на прийнятних умовах.