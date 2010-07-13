У США заарештували ще одного російського шпигуна

У США за звинуваченням у шпигунстві на користь Росії заарештовано ще одну людину, повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела в ФБР.

Затриманий - 23-річний громадянин Росії, чиє ім`я не називається. Вперше американські спецслужби зацікавилися ним восени 2009 року.

Таким чином, загальна кількість заарештованих російських шпигунів досягла 12 осіб, пише Лента.ру.Один із затриманих раніше був відпущений під заставу, ще 10 були депортовані до Відня, де їх 9 липня обміняли на чотирьох громадян Росії, раніше засуджених за шпигунську діяльність. Нині шпигуни перебувають у Москві.

Американська влада затримала 11 осіб за звинуваченням у роботі на російські спецслужби 10 червня. Десятеро з них - Ганні ЧАПМАН, Михайлу СЕМЕНКУ, Майклу ЗОТТОЛІ (Михайло КУЦИК), Патрисії МІЛЛЗ (Наталія ПЕРЕВЕРЗЄВА), Вікі ПЕЛАЄС, Хуану ЛАСАРО (Михайло ВАСЄНКОВ), Річарду і Синтії МЕРФІ (Володимир і Лідія ГУРІЄВИ), Дональду ХІТФІЛДУ (Андрій БЕЗРУКОВ) і Трейсі ФОУЛІ (Олена ВАВІЛОВА) - були пред`явлені звинувачення в шпигунстві і відмиванні грошей.

За версією влади, всі вони працювали на російську розвідку під прикриттям і виконували різні завдання, зокрема, збирали інформацію про розробки у сфері озброєння. Також до їх завдання входило налагодження контактів із впливовими особами. Генеральний прокурор США Ерік ХОЛДЕР заявляв, що Росія платила своїм агентам "сотні тисяч доларів".

8 липня відбувся суд, на якому обвинувачені частково визнали свою провину. Натомість, суддя засудила їх до термінів, які вони вже відбули в ув`язненні, і розпорядилася негайно депортувати. Наступного дня шпигуни прибули до Відня, де їх обміняли на чотирьох росіян, яких раніше помилував Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ.

Як повідомлялося, список імен для обміну запропонували США. Обов`язковою умовою операції була присутність у списку вченого Ігоря СУТЯГІНА. Разом з ним з Росії вислали також Сергія СКРИПАЛЯ, Олександра ЗАПОРІЗЬКОГО і Геннадія ВАСИЛЕНКА. З Відня літак з ними відбув спочатку до Великої Британії, а відтак до США. При цьому, за непідтвердженими даними британських ЗМІ, І.СУТЯГІН і С.СКРИПАЛЬ залишилися у Сполученому Королівстві.