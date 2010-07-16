Британська нафтова компанія BP заявила у четвер, що витік нафти у води Мексиканської затоки вперше припинено з моменту квітневої аварії на платформі Deepwater Horizon, повідомляє Reuters з посиланням на старшого віце-президента компанії Кента Веллса.

Тестування встановленої у вівторок нової заглушки почалося в середу. Уеллс тоді заявив, що "вгору вже давно нічого не витікає", проте "остаточний результат" буде отриманий тоді, коли витік повністю припиниться. Тепер, за його словами, вдалося повністю перекрити потік нафти.

"Я дуже задоволений тим, що нафта вже не виливається в Мексиканську затоку", - заявив Веллс.

Нову заглушку, нагадує РІА "Новости", встановили в ніч на вівторок замість попередньої, яка не могла втримати нафти і була знята зі свердловини 10 липня.