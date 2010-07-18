У світі вперше відзначається Міжнародний день Нельсона Мандели
14:16, 18 липня 2010Світ
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Борцю с апартеїдом виповнюється 92
Сьогодні у світі вперше відзначається Міжнародний день Нельсона МАНДЕЛИ.
Як повідомляє Центр новин ООН, 18 липня колишньому президентові ПАР, борцеві з апартеїдом, лауреатові Нобелівської премії миру Н.МАНДЕЛІ виповнюється 92 роки.
На знак визнання його вкладу у справу захисту прав людини, врегулювання конфліктів і подолання расових й етнічних суперечностей Генеральна асамблея ООН вирішила відзначати 18 липня як Міжнародний день Нельсона Мандели.
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