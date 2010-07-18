Сьогодні у світі вперше відзначається Міжнародний день Нельсона МАНДЕЛИ.

Як повідомляє Центр новин ООН, 18 липня колишньому президентові ПАР, борцеві з апартеїдом, лауреатові Нобелівської премії миру Н.МАНДЕЛІ виповнюється 92 роки.

На знак визнання його вкладу у справу захисту прав людини, врегулювання конфліктів і подолання расових й етнічних суперечностей Генеральна асамблея ООН вирішила відзначати 18 липня як Міжнародний день Нельсона Мандели.