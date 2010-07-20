Військові навчання за участю авіації НАТО пройдуть у Латвії

Щоб підготувати латвійських військових до операції в Афганістані, у вівторок, 20 липня, на полігоні в Адажі почнуться спеціальні дводенні учення, повідомляє сайт mixnews.lv .

"Дуже важливо навчати військовослужбовців в умовах, максимально наближених до реальності і з використанням сучасної натівської техніки", - говорить представник Військово-повітряних сил НАТО, полковник-лейтенант з Чехії Мирослав Свобода.

Під час навчань уперше будуть використані військові винищувачі сил НАТО з Польщі і США.

Зараз в Афганістані несуть службу близько 160 латвійських миротворців.