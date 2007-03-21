Буш пішов на конфронтацію з Сенатом

Джордж Буш заявив про свою повну підтримку міністра юстиції і генерального прокурора Альберто Гонсалеса, відставки якого зараз вимагає велика група американських сенаторів і конгресменів.

"Я підтримую генерального прокурора", - заявив Буш увечері у вівторок в Білому домі, де заявив також, що не має наміру повністю виконувати вимогу американського сенату, що викликав кількох помічників президента для дачі свідчень у зв`язку зі скандалом, що розгорався у Вашингтоні, навколо заміни низки федеральних прокурорів, звільнених, як вважають демократи, з політичних причин.

Буш повідомив, що дозволить своїм помічникам - головному політичному радникові Карлу Роуву, заступникові керівника апарату Білого дому Херрієт Мейерс і ще чотирьом фігурам - виступити перед сенаторами, але не під присягою, а у вигляді звичайного обміну інформацією.

"Якщо апарат президента працюватиме під постійним страхом того, що їх витягуватимуть на різні комітети для обговорення внутрішніх дебатів, президент не отримуватиме відвертих порад", - заявив глава Білого дому.

"Я виступлю проти будь-якої спроби вручити повістку офіційним особам Білого дому", - заявив президент США, додавши, що він запропонував сенаторам "розумний способо уникнути безвиході", і висловив надію, що "вони (сенатори) не підуть на конфронтацію".

Після заяви Буша голова сенатського юридичного комітету сенатор-демократ Патрік Ліхи розповсюдив у Вашингтоні свою відповідь, в якій відкинув пропозицію президента.

"Я не приймаю його (Буша) пропозицію", - заявив Ліхи.

Назвавши пропозицію розділу Білого дому "неконструктивною", Ліхи повідомив, що президентові "не слід указувати конгресу, як проводити наші розслідування".

Скандал розгорівся у Вашингтоні після того, як демократи спробували надати на Білий дім жорсткий натиск у зв`язку з фактами, що розкрилися, про те, що апарат президента США міг керуватися політичними причинами і міркуваннями лояльності при звільненні восьми прокурорів минулого року.

Адміністрація в категоричній формі подібні звинувачення відкидає і у вівторок Буш вперше за останні декілька днів відкрито дав зрозуміти, що готовий піти на відкриту конституційну конфронтацію з демократами в сенаті.

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