Чорноморський флот не може перебазуватися до Абхазії

Питання про можливість перебазування частини кораблів Чорноморського флоту Росії в бухту Очамчира (Абхазія) наразі не обговорюється, повідомив РІА “Новости” високопоставлений представник Головного штабу ВМФ РФ.

Нині в бухті Очамчира перебуває дивізіон кораблів берегової охорони Прикордонної служби ФСБ РФ.

"Питання поки що закрите, бо бухта дуже маленька, її акваторія не дозволяє перебування великих надводних кораблів водотоннажністю більше 3 тисяч тонн, вона мілка", - сказав співрозмовник.

Він зазначив, що місцями базування Чорноморського флоту визначені Севастополь, Новоросійськ і Тартус (Сирія) за умови, що в Тартусі базуватимуться кораблі як Чорноморського флоту, так і інших флотів РФ.