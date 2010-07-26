Чорноморський флот не може перебазуватися до Абхазії
01:30, 26 липня 2010Світ
1777 0
Пояснює представник штабу ВМФ
Питання про можливість перебазування частини кораблів Чорноморського флоту Росії в бухту Очамчира (Абхазія) наразі не обговорюється, повідомив РІА “Новости” високопоставлений представник Головного штабу ВМФ РФ.
Нині в бухті Очамчира перебуває дивізіон кораблів берегової охорони Прикордонної служби ФСБ РФ.
"Питання поки що закрите, бо бухта дуже маленька, її акваторія не дозволяє перебування великих надводних кораблів водотоннажністю більше 3 тисяч тонн, вона мілка", - сказав співрозмовник.
Він зазначив, що місцями базування Чорноморського флоту визначені Севастополь, Новоросійськ і Тартус (Сирія) за умови, що в Тартусі базуватимуться кораблі як Чорноморського флоту, так і інших флотів РФ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter