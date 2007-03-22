Естонія вилучає з продажу «Боржомі»

08:32, 22 березня 2007
Світ
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Мінеральна вода не відповідає європейським санітарним нормам

`У середу Інспекція охорони здоров`я Естонії видала розпорядження вилучити з продажу грузинську мінеральну воду "Боржомі" у зв`язку з виявленням у ній підвищеного вмісту солей барію, повідомляє інтернет-видання DELFI.

Як виявилося, у воді, отриманій із джерел 38 і 41, гранично допустима концентрація солей барію перевищена в шість разів. Разове вживання такої мінеральної води здоров`ю не зашкодить, проте при регулярному споживанні зростає ризик серцево-судинних захворювань.

Інформація про невідповідність "Боржомі" з джерел 38 і 41 санітарним нормам надійшла з Латвії, де проводилася відповідна перевірка. Крім того, естонські власті стурбовані, що вода з даних джерел не значиться в списку натуральних мінеральних вод Європейської комісії, а це є обов`язковим.

Нагадаємо, продаж грузинської мінеральної води на російському ринку був заборонений в травні 2006 року на вимогу Роспотребнадзора. Як повідомлялося офіційно, санітарні власті Росії пішли на цей крок через велику кількість контрафактної продукції.

Лента.ру

 

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