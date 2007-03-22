На британському атомному підводному човні загинули два моряки

09:24, 22 березня 2007
Світ
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Вибухнула установка для очищення повітря

Підводний човен ВМС Великобританії HMS Tireless У результаті надзвичайної події на борту атомного підводного човна ВМС Великобританії HMS Tireless загинули два моряки і ще один постраждав, повідомляється на сайті ВВС News. 

Причиною загибелі  моряків став вибух установки для очищення повітря в носовій частині судна, передає у четвер агентство France Presse.

Як уточнили в британському Міністерстві оборони, інцидент відбувся в середу близько 4:30 за грінвічським часом, коли підводний човен брав участь у навчаннях у Північному Льодовитому океані. "Субмарина не наражалася на небезпеку, її атомний реактор не постраждав, вона швидко спливла цілою і неушкодженою", - підкреслюється в прес-релізі міністерства.

У Міноборони нагадали, що раніше неполадки подібного устаткування для очищення повітря не фіксувалися, проте до завершення розслідування його використання на всіх підводних човнах ВМС Великобританії обмежене.

Лєнта.ру

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