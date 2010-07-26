Спека в Москві побила 130-річний рекорд

У Москві встановлено новий температурний рекорд за 130 років метеоспостережень.

Про це повідомили УНІАН у центрі погоди «Фобос».

«О 15-й годині на станції ВВЦ температура досягла 37,4°. Це - рекорд місяця, рекорд року, найспекотніший день в історії Москви», - говориться в повідомленні.

Попередній рекорд було зареєстровано в 1920 році, й він становив 36,8 градуса. Найближчими днями спека не відступить, а навіть може ще дещо посилитись.

Аномальна спека встановилася в Москві з середини червня, зараз температура не опускається нижче 30 градусів тепла. Більше двох тижнів московський регіон через аномальну спеку не покидає посуха, у зв`язку з чим у Підмосков`ї почастішали природні пожежі, зокрема торф`яні. Тільки у липні в Москві було побито сім температурних рекордів.

Центр «Фобос» - компанія, що займається впровадженням нових технологій обробки і візуалізації метеорологічної інформації.