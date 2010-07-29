ООН закріпила право людини на воду

Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, яка закріплює право людини на воду і санітарію, повідомляє Бі-Бі-Сі. У документі зазначається, що "Генеральна асамблея проголошує право на безпечну і чисту питну воду та санітарію як право людини, яке має велике значення для повноцінного життя і повного здійснення всіх прав людини".

Близько 2 млн. людей щороку гинуть через вживання нечистої питної води або відсутність адекватних санітарних умов.