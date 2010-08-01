Олімпіада в Сочі ще подорожчає - через глобальне потепління?
06:18, 01 серпня 2010Світ
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Про проблему заявив Медведєв
Глобальне потепління змусить Росію витратити додаткові гроші на підготовку до зимової Олімпіади-2014 у Сочі.
Про це заявив Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ, передає Reuters.
Москва розраховувала, що будівельні проекти, пов`язані з підготовкою до Ігор у Сочі, потребуватимуть понад 200 млрд. рублів (6,6 млрд. дол.), із яких 104 млрд. рублів мала намір асигнувати держава, а решта вкладень очікувалася від приватних інвесторів.
"Припускаю, що нам на клімат доведеться робити поправку й витратити на це додаткові гроші, в тому числі й стосовно зимової Олімпіади", - сказав Д.МЕДВЕДЄВ на зустрічі з головами міжнародних спортивних федерацій.
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