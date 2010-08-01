Раду Безпеки ООН очолила Росія

Раду Безпеки Організації Об`єднаних Націй у серпні очолюватиме російська делегація, передає ІТАР-ТАРС.

Згідно з принципом ротації за абеткою, прийнятому в СБ ООН, постійний представник РФ при Об`єднаних Націях Віталій ЧУРКІН змінить сьогодні на посту голови керівника місії Нігерії при Об`єднаних Націях Джой ОГВУ.

У понеділок, 2 серпня, за традицією новий голова проведе двосторонні зустрічі зі своїми колегами у Раді Безпеки для узгодження плану роботи на місяць. Потім у вівторок, 3 серпня, цей план буде офіційно затверджений членами СБ ООН. Після цього В.ЧУРКІН проведе брифінг для акредитованих при ООН журналістів, щоб розповісти, чим саме належить Раді займатися в серпні.

Проте вже зараз відомо, що один з основних органів ООН обговорить діяльність миротворчих місій Об`єднаних Націй в Іраку та Лівані. Крім того, буде розглянута ситуація в Косово.