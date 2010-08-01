Обама: мета війни в Афганістані проста і досяжна

Мета війни в Афганістані проста і досяжна, заявив президент США Барак Обама в ефірі американського телеканалу CBS.

За його словами, США не намагаються нав`язати Афганістану "джефферсонівську модель демократії". "Ми просто хочемо, щоб Афганістан припинив бути тихою гаванню для терористів. Досягти цього складно, але безумовно можна", - цитує РосБізнесКонсалтинг.