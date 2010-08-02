Понад півтора мільйони пакистанців постраждали від повені

Більше півтора мільйона людей постраждали, за уточненими даними, в результаті сильних повеней на північному заході Пакистану.

Кількість загиблих перевищила 1100, але, за заявами пакистанської влади, ймовірно, жертв набагато більше - рятувальники не можуть дістатися до ряду віддалених районів, повідомляє Радіо "Свобода".

Повідомляється про великомасштабні руйнування. Затоплені тисячі будинків, знищені мости, дорогі, лінії електропередачі.

Європейський Союз оголосив про виділення Пакистану 30 мільйонів євро на закупівлю термінової гуманітарної допомоги, США надали 10 мільйонів доларів. У район лиха прямують американські вертольоти, понтонні мости, інше устаткування.