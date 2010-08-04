У Нью-Йорку збудують нову мечеть

Подолана остання бюрократична перешкода для будівництва мечеті поблизу колишнього Світового торгівельного центру в Нью-Йорку, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Необхідне для будівництва мечеті знесення будинку, погоджене наглядовими міськими органами. Планується збудувати 13-поверхову споруду культурного центру для помірних мусульман, в якому розміститься і мечеть.

Критики цього рішення стверджують, що воно межує з неповагою до пам`яті 3 тисяч жертв нападів на башти центру 11 вересня 2001 року.