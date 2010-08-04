Президент Росії вимагає від МВС не допустити анархії

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ вимагає від МВС Росії не допустити анархії в регіонах, які постраждали від пожежі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він повідомив сьогодні на розширеній нараді постійних членів Ради Безпеки з питань протипожежної безпеки спеціальних об`єктів.

«У жодному разі не можна допустити анархії», - наголосив Д.МЕДВЕДЄВ, звертаючись до глави МВС Рашида НУРГАЛІЄВА.

«Не можна допустити того, що в результаті цих дуже важких, болючих випадків, які відбуваються, трагедій, по суті, виникне ситуація, яка вийде з-під контролю місцевих влад, органів правопорядку. У цьому плані центральне місце за Міністерством внутрішніх справ», - сказав він.

За його словами, в цьому разі органам внутрішніх справ потрібно проявити «і такт, і мудрість, і здатність заспокоювати людей, пояснюючи їм, що потрібно робити, чого робити не слід».